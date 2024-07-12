Сообщается о ДТП на магистрали A1, образовался затор

„ДТП на дороге Вильнюс–Каунас между Электренай и Жежмаряй, образовался большой затор в сторону Каунаса“, – сообщил член группы „Заторы в Вильнюсе“ в социальной сети фейсбук.
Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене уточнила, что ДТП произошло в 11.10 ч., около Бачкониса перевернулся тягач Mercedes-Benz. Люди в ДТП не пострадали. Водитель заполнил декларацию о ДТП.
ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги, поэтому образовался большой затор.
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