2025.04.14 10:57

Сообщается о большом пожаре в Каунасе, пожарные спасли 4 человек

 
Gaisras Kaune
Gaisras Kaune
ФОТО: Delfi koliažas

14 апреля утром в Вилиямполе (Каунас) загорелся деревянный дом.

О пожаре сообщил очевидец. В 8.22 ч. на ул. Юрбарко проезжавший мимо на автомобиле человек заметил, что из дома валит дым.

„Пожарные-спасатели из здания вывели четырех человек“, – сказала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

Пожар тушат 6 автоцистерн. По данным каунасской полиции, из-за пожара было остановлено движение от Юрбаркского кольца до моста Пилес.

Представитель каунасских пожарных Джюгинта Вайткявичене информировала, что ситуация осложнена тем, что рядом стоят и другие деревянные дома.

По предварительным данным, пострадали три человека.

В 9.44 ч. пожар был локализован, движение возобновлено.

По предварительным данным, в доме жила не одна семья.

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