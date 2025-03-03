Со дна реки водолазы достали документы утонувшего мужчины

Водолазы пожарных-спасателей осматривали дно реки около Белого моста 27 февраля вечером (тело утопленника было найдено утром того же дня).

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что 27 февраля, в 21.37 ч. полиция попросила о помощи. В 1,5 м от берега, на глубине 70 см были найдены вещи и переданы полиции.

По сведениям Delfi, это вещи и документы мужчины, который, вероятно, утонул в реке. Напомним, что об утопленнике в реке информировали 27 февраля, в 7.18 ч. Пожарные-спасатели вытащили тело из реки недалеко от Forum Palace.