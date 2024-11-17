Сняли массовую драку в Старом городе Каунаса, в которой участвовали и женщины, и мужчины

„Возле Ратуши – драка. Воскресное утро, 7.30“, - видеоматериалом поделился читатель новостного портала „Что происходит в Каунасе“. На видео, которым поделился каунасец, видно, как группа мужчин и две женщины избивают одного мужчину, после чего он падает на землю. Последний получает не только удары по рукам, но и по ногам, даже от девушки.
„Доказав свою силу“, группа оставляет мужчину лежать на земле, но он догоняет их и получает очередную лавину ударов. Позже нападавший от ударов вновь падает на землю и ударяется головой о булыжник. Судя по видео, отправленному в редакцию, в конфликте участвовали пятеро мужчин и две женщины.
Есть задержанные
Как прокомментировал новостному порталу представитель Каунасского окружного главного комиссариата полиции в воскресенье, сегодня около 07.40. поступило сообщение, что драка произошла в Каунасе, на улице Вильняус.
По предварительным данным, пострадавшим оказался мужчина 1991 г. р., средний уровень его опьянения составил 2,48 промилле. Двое мужчин и одна женщина были арестованы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства данного происшествия.