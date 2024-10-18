Снова "российский след"? Полиция Литвы ведет расследование самовозгорания посылок DHL

В Департаменте государственной безопасности (ДГБ) также не стали комментировать это расследование, заявив, что расследование курирует Генеральная прокуратура, поэтому предоставление информации о нем является „исключительным правом на усмотрение этого учреждения“.

„Прокурору Артурсу Урбялису сообщили, что расследование продолжается, оно связано с международным сотрудничеством“, - сказала она.

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Еляна Мартинонене сообщила BNS, что у нее нет новой информации по этой теме, которая могла бы быть предана гласности.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об аресте на этой неделе. По данным издания, неизвестно, кто заказал эти выпады.

Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил в понедельник, что посылка загорелась в аэропорту Лейпцига в июле, прежде чем ее погрузили на грузовой самолет DHL.

Еще один подобный инцидент произошел в июле на складе DHL недалеко от Бирмингема в центральной Англии. Возникший пожар потушили работники склада и пожарные. В обоих инцидентах никто не пострадал.

По данным источника LRT, бытовая техника с зажигательными устройствами была отправлена ​​из Литвы в Великобританию и Германию через транспортную компанию DHL.