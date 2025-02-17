Снимал для соцсетей — остался без прав: полиция жестко наказала уличного гонщика

На видео, опубликованном в личном аккаунте в социальной сети TikTok , видно, как машину ярко-желтого Audi опасно заносит на парковке на улице Гележинио Вилко возле бизнес-центра Hanner, водитель игнорирует правила дорожного движения. Настоящие номерной знак и владелец автомобиля сотрудники полиции выяснили в тот же день — мужчина 1995 г.р.

Полиция установила, что водитель сменил номерные знаки автомобиля в общественном месте. Управляя автомобилем с поддельными номерными знаками, он намеренно нажал на педаль газа, подвергая опасности пешеходов и других участников дорожного движения. Машину заносило с одной стороны на другую, и в тот же день в другой части города водитель демонстративно выехал на тротуар. Все эти нарушения были выявлены, а нарушитель наказан.