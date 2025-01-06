Снег привел к хаосу: в Каунасе автомобиль въехал в киоск с шаурмой

„Два ДТП по пути в Можжевеловую долину (Кадагю сленис)“, – сообщила 5 января, в 15.20 ч. читатель портала Kas vyksta Kaune.

На видео видно, что в киоск с шаурмой в Вайшвидаве въехал автомобиль. На место происшествия приехала полиция и врачи.

Дежурный полиции Каунасского округа сообщил Kas vyksta Kaune, что люди во время ДТП не пострадали.

Еще одно ДТП произошло в Пилюоне. На видео видны два поврежденных автомобиля.

В 14.10 ч. читатели Kas vyksta Kaune информировали о скользкой дороге в Кулаутуве. Один автомобиль съехал с дороги.