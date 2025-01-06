2025.01.06 07:00

Снег привел к хаосу: в Каунасе автомобиль въехал в киоск с шаурмой

 
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Kaune automobilis taranavo kebabų kioską
Kaune automobilis taranavo kebabų kioską
ФОТО: Delfi skaitytojas | Delfi

В воскресенье после обеда в Вайшвидаве автомобиль взял на таран киоск с шаурмой. Еще одно ДТП произошло в Пилюоне.

„Два ДТП по пути в Можжевеловую долину (Кадагю сленис)“, – сообщила 5 января, в 15.20 ч. читатель портала Kas vyksta Kaune.

На видео видно, что в киоск с шаурмой в Вайшвидаве въехал автомобиль. На место происшествия приехала полиция и врачи.

Дежурный полиции Каунасского округа сообщил Kas vyksta Kaune, что люди во время ДТП не пострадали.

Еще одно ДТП произошло в Пилюоне. На видео видны два поврежденных автомобиля.

В 14.10 ч. читатели Kas vyksta Kaune информировали о скользкой дороге в Кулаутуве. Один автомобиль съехал с дороги.

Карта дорожных служб показывает, что по всей Литве покрытие дорог влажное и скользкое.

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