СМИ: задержанный в Шальчининкай колокол не является культурной ценностью

„Вильнюсская таможня получила выводы специалистов ДКН, согласно которым, задержанный колокол (...) отлит в наше время и не представляет никакой исторической и культурной ценности“, – сказал представитель таможни Гедиминас Куликаускас.
Напомним, что колокол в Литву контрабандой ввез гражданин Молдовы.
Литовская таможня 16 марта задержала на Шальчининкайском КПП контрабандный колокол, который вез гражданин Молдовы.
Криминальная служба таможни информирует, что в ночь с 15 на 16 марта на КПП в Шальчининкай приехал Mercedes Sprinter, которым управлял гражданин Молдовы. Он сказал, что не везет ничего запрещенного. В машине таможенники нашли спрятанный под мешками колокол.
Таможенники заподозрили, что колокол мог быть похищен в Украине, поэтому был составлен протокол, а колокол задержан. Гражданин Молдовы признал, что вез колокол из Подольска (Россия) через Беларусь и Украину в Молдову по просьбе патриархов Кирилла и Николая.