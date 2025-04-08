2025.04.08 07:07

СМИ: задержанный в Шальчининкай колокол не является культурной ценностью

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Специалисты Департамента культурного наследия (ДКН) установили, что задержанный в середине марта на КПП в Шальчининкай колокол не является культурной ценностью, сообщает портал 15 min.

„Вильнюсская таможня получила выводы специалистов ДКН, согласно которым, задержанный колокол (...) отлит в наше время и не представляет никакой исторической и культурной ценности“, – сказал представитель таможни Гедиминас Куликаускас.

Напомним, что колокол в Литву контрабандой ввез гражданин Молдовы.

Литовская таможня 16 марта задержала на Шальчининкайском КПП контрабандный колокол, который вез гражданин Молдовы.

Криминальная служба таможни информирует, что в ночь с 15 на 16 марта на КПП в Шальчининкай приехал Mercedes Sprinter, которым управлял гражданин Молдовы. Он сказал, что не везет ничего запрещенного. В машине таможенники нашли спрятанный под мешками колокол.

Таможенники заподозрили, что колокол мог быть похищен в Украине, поэтому был составлен протокол, а колокол задержан. Гражданин Молдовы признал, что вез колокол из Подольска (Россия) через Беларусь и Украину в Молдову по просьбе патриархов Кирилла и Николая.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии