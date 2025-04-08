СМИ: задержанный в Шальчининкай колокол не является культурной ценностью

„Вильнюсская таможня получила выводы специалистов ДКН, согласно которым, задержанный колокол (...) отлит в наше время и не представляет никакой исторической и культурной ценности“, – сказал представитель таможни Гедиминас Куликаускас.

Напомним, что колокол в Литву контрабандой ввез гражданин Молдовы.

Литовская таможня 16 марта задержала на Шальчининкайском КПП контрабандный колокол, который вез гражданин Молдовы.

Криминальная служба таможни информирует, что в ночь с 15 на 16 марта на КПП в Шальчининкай приехал Mercedes Sprinter, которым управлял гражданин Молдовы. Он сказал, что не везет ничего запрещенного. В машине таможенники нашли спрятанный под мешками колокол.