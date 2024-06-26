СМИ: во время обстрела в Украине пострадали перевозившие гумпомощь литовцы

Эту новость порталу подтвердил один из раненых литовцев Сигитас Маляускас. По его словам, один литовец тяжело ранен, однако опасности для жизни ни одного из них нет.

По данным 15min.lt, литовцы, перевозившие поддержку на передовую в Украине на двух автомобилях, попали под сильный российский обстрел в Покровске.

О несчастье проинформированы близкие пострадавших, посольство и Министерство иностранных дел. Власти оказывают всю необходимую помощь.