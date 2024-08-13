2024.08.13 13:49

СМИ: в Польше во время перестрелки застрелен литовец

 
ru.DELFI.lt
Ginklas
Ginklas
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

На окраине Варшавы во время перестрелки погиб литовец, сообщает издание 15 min.lt, ссылаясь на польские источники.

По данным gazeta.pl, 12 августа в Надажине было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Полицию вызвали в 15 ч. по местному времени.

По данным RMF FM, на этом месте проходила антитеррористическая акция. Другой польский портал tvn24.pl сообщил, что погибший - гражданин Литвы.

Польские СМИ сообщают, что мужчина получил пулю в живот, ранение сквозное. Предполагают, что мужчину выбросили из проезжавшего автомобиля.

Случайные свидетели посадили пострадавшего в машину о увезли в местную больницу. По дороге состояние раненого ухудшилось, поэтому люди вызвали скорую. Мужчину реанимировали, но он не выжил.

Полиция ведет расследование.

Консул Литвы в Варшаве Аушра Баублене сказала, что она о происшествии узнала от журналиста Delfi, никакой официальной информации посольство не получало.

„Попробуем сами поинтересоваться, искать, смотреть. Когда будет официальная информация, передадим ее МИД“, – сказала Баублене.

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