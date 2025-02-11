СМИ: в офисах компании, торгующей кофемашинами Jura, прошли обыски

Как сообщает издание Verslo žinios, генеральный директор компании Сильверис Ритсас подтвердил эстонскому порталу бизнес-новостей Aripaev, что Департамент конкуренции проводит процессуальные действия, обыски проходят во всех офисах компании в столицах стран Балтии.

Несмотря на то, что расследование, как утверждается, стало для руководства неожиданностью, в компании уверяют, что активно сотрудничают с властями.