2025.02.11 14:49

СМИ: в офисах компании, торгующей кофемашинами Jura, прошли обыски

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Šveicariško tikslumo kavos aparatas JURA
Šveicariško tikslumo kavos aparatas JURA
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В Вильнюсе, Риге и Таллинне прошли обыски в офисах компании Rickman Trade, торгующей кофемашинами Jura и другой кухонной техникой в странах Балтии, сообщает новостной портал Verslo žinios.

Как сообщает издание Verslo žinios, генеральный директор компании Сильверис Ритсас подтвердил эстонскому порталу бизнес-новостей Aripaev, что Департамент конкуренции проводит процессуальные действия, обыски проходят во всех офисах компании в столицах стран Балтии.

Несмотря на то, что расследование, как утверждается, стало для руководства неожиданностью, в компании уверяют, что активно сотрудничают с властями.

По данным портала, Латвийский совет по конкуренции располагает информацией о том, что на рынке кофемашин мог быть картельный сговор, и потребители приобретали товар по завышенным ценам.

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