2025.01.11 07:17

СМИ: в Германии был убит гражданин Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Marcus Brandt | Scanpix

В последний день 2024 года в Германии, в Киле, во время конфликта был убит гражданин Литвы, сообщает портал 15 min.lt.

По данным немецкой газеты, гражданин Литвы был убит в контейнере для бездомных жителей, где они могли укрыться от холода. 42-летнего мужчину убили двое других бездомных.

По сведениям портала, мужчина приехал в Германию на заработки, однако перед смертью лишился работы.

Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве - это 24- и 25-летний граждане Польши. 1 января 25-летний подозреваемый был доставлен в Следственный изолятор. 24-летнего поляка, по данным портала, освободили из-под ареста. Причины и обстоятельства убийства выясняет полиция.

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