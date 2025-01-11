СМИ: в Германии был убит гражданин Литвы

По данным немецкой газеты, гражданин Литвы был убит в контейнере для бездомных жителей, где они могли укрыться от холода. 42-летнего мужчину убили двое других бездомных.

По сведениям портала, мужчина приехал в Германию на заработки, однако перед смертью лишился работы.