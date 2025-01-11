СМИ: в Германии был убит гражданин Литвы

По данным немецкой газеты, гражданин Литвы был убит в контейнере для бездомных жителей, где они могли укрыться от холода. 42-летнего мужчину убили двое других бездомных.
По сведениям портала, мужчина приехал в Германию на заработки, однако перед смертью лишился работы.
Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве - это 24- и 25-летний граждане Польши. 1 января 25-летний подозреваемый был доставлен в Следственный изолятор. 24-летнего поляка, по данным портала, освободили из-под ареста. Причины и обстоятельства убийства выясняет полиция.
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