СМИ: после самоубийства – обвинения в моббинге в адрес Vytautas Mineral SPA

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После самоубийства работника Vytautas Mineral SPA близкие, коллеги поднимают вопрос моббинга на рабочем месте, пишет Lrt.lt.

По данным портала, 27 сентября коллеги Виргиниюса, работавшего в Vytautas Mineral SPA, заметили его исчезновение в рабочее время, а на следующий день его тело нашли в лесу рядом с центром.

Близкие покойного и его коллеги утверждали, что Виргинюс в Сентябре пережил сильное психологическое давление на рабочем месте, его заставляли выполнять не его работу, несколько раз видели, как Виргиниюс плакал.

Работники признали, что с моббингом сталкивались и они.

Vytautas Mineral SPA подтвердил, что 28 сентября лишился коллеги, но обвинения в моббинге не комментировал, что сейчас ведется расследование.

Полиция подтвердила, что идет расследования в связи с событиями вечера 27 сентября и утра 28 сентября, выясняются причины смерти покойного.

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