СМИ: похитителю девочки Филипавичюсу предъявлены подозрения в изнасиловании женщины

О подозрениях в изнасиловании, выдвинутых против Г. Филипавичюса, также сообщил портал lrytas.lt. Эту новость порталу в пятницу подтвердил адвокат Г. Филипавичюса Александрас Поцюс.

По словам адвоката, в настоящее время ему предъявлены подозрения в изнасиловании женщины. По данным портала lrytas.lt, Г. Филипавичюс не признает себя виновным в изнасиловании. Пострадавших женщин в этом деле может быть две, однако, по словам А. Поцюса, сейчас официальные подозрения предъявлены в возможном насилии над одной женщиной.