СМИ: похитителю девочки Филипавичюсу предъявлены подозрения в изнасиловании женщины

О подозрениях в изнасиловании, выдвинутых против Г. Филипавичюса, также сообщил портал lrytas.lt. Эту новость порталу в пятницу подтвердил адвокат Г. Филипавичюса Александрас Поцюс.
По словам адвоката, в настоящее время ему предъявлены подозрения в изнасиловании женщины. По данным портала lrytas.lt, Г. Филипавичюс не признает себя виновным в изнасиловании. Пострадавших женщин в этом деле может быть две, однако, по словам А. Поцюса, сейчас официальные подозрения предъявлены в возможном насилии над одной женщиной.
Адвокат заявил, что не может более подробно комментировать детали дела. В настоящее время в Каунасской окружной прокуратуре ведется досудебное расследование по новому тяжкому преступлению, инкриминируемому Г. Филипавичюсу.
43-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетней девочки, которая год назад пошла в магазин в Каунасе. Ребенок был похищен с остановки общественного транспорта на улице Хемийос 7 января прошлого года и найден через два дня в гараже на улице Техникос вместе с Г. Филипавичюсом.
Сотни людей искали девочку по всему Каунасу. Ребенка удалось найти после того, как сотрудники полиции просмотрели видеозаписи, опросили свидетелей и собрали другую информацию.
После того как полиция нашла пропавшую девятилетнюю девочку, руководители государства и политики поблагодарили сотрудников за их работу. Похитителя задержали сотрудники группы антитеррористических операций Aras, а пожарные во время штурма срезали замки гаража.
После освобождения ребенка тогдашний глава полиции Каунаса Миндаугас Баршис заявил, что гараж, где содержалась девочка, был „в некоторой степени приспособлен“ для содержания заложника.
Г. Филипавичюс по решению суда вскоре был арестован и уже год находится под стражей.Дело передано судье Каунасского окружного суда Юдите Сунгайлайте и будет рассматриваться в закрытом режиме.
Г. Филипавичюсу предъявлены обвинения в совершении 13 преступных деяний: похищение чужого ребенка, причинение легкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, грабеж, незаконное хранение огнестрельного и холодного оружия и др.
Все обвинения, выдвинутые против Г. Филипавичюса, не разглашаются в целях защиты прав жертв и их частной жизни.
Согласно предъявленным обвинениям, максимальное наказание, которое ему грозит, – лишение свободы на срок до 8 лет.