2025.01.20 21:29

СМИ: подозреваемый во взрыве в многоквартирном доме найден мертвым

 
ru.DELFI.lt

Мужчина, которого подозревали во взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе, на ул. Дзуку, найден мертвым, сообщает портал 15min.lt.

По данным портала, в место лишения свободы были вызваны врачи, они пытались привести его в чувство, но мужчина скончался.

Delfi напоминает, что взрыв в многоквартирном доме в Вильнюсе, на ул. Дзуку, произошел 3 января, в 11.44 ч.

Пожарные-спасатели, когда попали в квартиру, где произошел взрыв, нашли там мужчину и передали его в руки врачей. На месте происшествия выяснилось, что взрыв был сильным, – рухнула внутренняя перегородка, накренились конструкции, провалилась крыша. Подозревают, что взрыв устроил находившийся в квартире человек, его задержала полиция.

Мужчина находился в больнице, потом ему предъявили подозрения в уничтожении имущества опасным для общества способом. Суд разрешил взять его под арест на два месяца.

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