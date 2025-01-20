СМИ: подозреваемый во взрыве в многоквартирном доме найден мертвым

По данным портала, в место лишения свободы были вызваны врачи, они пытались привести его в чувство, но мужчина скончался.

Delfi напоминает, что взрыв в многоквартирном доме в Вильнюсе, на ул. Дзуку, произошел 3 января, в 11.44 ч.

Пожарные-спасатели, когда попали в квартиру, где произошел взрыв, нашли там мужчину и передали его в руки врачей. На месте происшествия выяснилось, что взрыв был сильным, – рухнула внутренняя перегородка, накренились конструкции, провалилась крыша. Подозревают, что взрыв устроил находившийся в квартире человек, его задержала полиция.