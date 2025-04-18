2025.04.18 11:46

СМИ: автогонщику Ванагасу предъявлены подозрения в мошенничестве с получением европейской поддержки

 
Elta
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Benediktas Vanagas
Benediktas Vanagas
ФОТО: Vytautas Pilkauskas

Европейская прокуратура проводит расследование в отношении одного из самых известных литовских автогонщиков и организаторов мероприятий Бенедиктаса Ванагаса по подозрению в мошенничестве с получением сотен тысяч евро европейской поддержки.

Подозрения в деятельности в составе группы лиц предъявлены самому автогонщику и еще одному лицу, а также общественному учреждению автогонщика „Национальный автомобильный клуб“, сообщил в пятницу портал 15min.lt.

Расследование проводится по факту предполагаемого хищения средств поддержки при реализации проекта мобильного технического сервиса.

По версии следствия, общественное учреждение Б. Ванагаса через посредника — компанию Gerdista, зарегистрированную в Вильнюсском районе, – незаконно приобрело 150 тыс. евро. Б. Ванагас не отрицает факта предъявления подозрений, но обещал дать более подробный ответ позднее в письменном виде после консультации с юристами.

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