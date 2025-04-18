СМИ: автогонщику Ванагасу предъявлены подозрения в мошенничестве с получением европейской поддержки

Подозрения в деятельности в составе группы лиц предъявлены самому автогонщику и еще одному лицу, а также общественному учреждению автогонщика „Национальный автомобильный клуб“, сообщил в пятницу портал 15min.lt.

По версии следствия, общественное учреждение Б. Ванагаса через посредника — компанию Gerdista, зарегистрированную в Вильнюсском районе, – незаконно приобрело 150 тыс. евро. Б. Ванагас не отрицает факта предъявления подозрений, но обещал дать более подробный ответ позднее в письменном виде после консультации с юристами.