СМИ: Архиепархии Вильнюса, обнаружившей королевские инсигнии, грозит штраф от 800 до 11 000 евро

Это порталу подтвердил директор ДКН Видмантас Безарас. По его словам, за неприглашение представителей департамента на вскрытие тайника грозит штраф от 800 до 11 тыс. евро.

„Пока что составлен протокол и передан вернувшемуся из отпуска представителю архиепархии. В течение 10 дней должно быть составлено постановление, штраф начинается от 800 евро, будем ждать до пятницы объяснений или каких-то других документов, а затем постановлением будет принято решение о размере штрафа“, – сказал В. Безарас.