СМИ: Архиепархии Вильнюса, обнаружившей королевские инсигнии, грозит штраф от 800 до 11 000 евро

Это порталу подтвердил директор ДКН Видмантас Безарас. По его словам, за неприглашение представителей департамента на вскрытие тайника грозит штраф от 800 до 11 тыс. евро.
„Пока что составлен протокол и передан вернувшемуся из отпуска представителю архиепархии. В течение 10 дней должно быть составлено постановление, штраф начинается от 800 евро, будем ждать до пятницы объяснений или каких-то других документов, а затем постановлением будет принято решение о размере штрафа“, – сказал В. Безарас.
„Это зависит от того, какое нарушение совершено – имеет ли оно остаточную ценность в негативном смысле для наследия и т.д. (...) Потолок вроде 11 тыс. евро, но обычно, если нарушитель добросовестно сотрудничает, признает вину, ранее не наказывался, всё начинается с минимального штрафа, но мы посмотрим, какие документы мы получим от архиепархии“, – добавил он.
По словам главы ведомства, окончательное решение о размере штрафа будет принято в пятницу.
Как сообщалось ранее, глава ДКН Видмантас Безарас сообщил информационному порталу bernardinai.lt, что при вскрытии тайника могли быть нарушены процедуры, поскольку представители департамента не участвовали в извлечении ценностей. Он заявил, что узнал о таких находках только из СМИ.
В свою очередь, в Архиепархии Вильнюса порталу признали, что представители ДКН не были приглашены на процедуру вскрытия тайника с инсигниями правителей из-за ошибки архиепархии.
В начале января появилась информация о том, что в декабре прошлого года в подземельях Вильнюсского кафедрального собора был обнаружен тайник с погребальными инсигниями Великого князя Литовского и короля Польши Александра и Елизаветы Габсбург.