СМИ: арестованы два земельных участка, принадлежащих семье мэра Каунаса

„Прокуратура защищает общественный интерес относительно государственных земель, которые предположительно были незаконно переданы в частную собственность. На данный момент дело еще не рассмотрено“, – сообщила порталу представитель Каунасской прокуратуры.
По данным Центра реестров, в августе 2019 года эти участки были приобретены Шарунасом Матийошайтисом, сыном Каунасского мэра Висвалдаса Матийошайтиса, и его супругой.
Вопрос законности приобретения Матийошайтисом земельных участков также поднимался и в расследовании LRT, проведенном в 2022 году. В ходе расследования выяснилось, что представитель семьи Матийошайтисов от имени владельцев подавала в Национальную земельную службу (НЗС) запрос, а та в свою очередь по поводу формирования участков обращалась в Отдел планирования и архитектуры Каунасского городского муниципалитета. Отмечается, что отдел отклонял запросы владельцев, утверждая, что в указанном месте нет свободной земли, однако, когда заявку на те же участки подавала представитель Матийошайтисов, земля уже числилась свободной. Сформированные в срочном порядке участки передавались НЗС. Вскоре их приобретал Ш. Матийошайтис или его компании.
Используя такую схему, Ш. Матийошайтис приобрел как минимум 34 земельных участка в самых привлекательных районах.