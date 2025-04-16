2025.04.16 11:13

Служба спецрасследований: мужчине за попытку подкупа работника больницы назначен штраф - 7500 евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский окружной суд признал мужчину, торговавшего медицинским оборудованием, виновным в даче взятки должностному лицу Вильнюсской городской клинической больницы и оштрафовал его на 7,5 тыс. евро, сообщила в среду Служба специальных расследований (ССР).

По версии следствия, Р. Г. дал взятку госслужащей Вильнюсской городской клинической больницы Я. Т. за исключительное личное расположение при закупке услуг, связанных с техническим обслуживанием медицинского оборудования, ремонтными работами и приобретением запчастей.

Ранее госслужащая Вильнюсской городской клинической больницы Я. Т. уже была признана виновной в двух случаях взяточничества по уголовным приказам, и суд оштрафовал ее на 13,5 тыс. евро.

Решение Апелляционного суда вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Литвы.

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