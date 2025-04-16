Служба спецрасследований: мужчине за попытку подкупа работника больницы назначен штраф - 7500 евро

По версии следствия, Р. Г. дал взятку госслужащей Вильнюсской городской клинической больницы Я. Т. за исключительное личное расположение при закупке услуг, связанных с техническим обслуживанием медицинского оборудования, ремонтными работами и приобретением запчастей.

Ранее госслужащая Вильнюсской городской клинической больницы Я. Т. уже была признана виновной в двух случаях взяточничества по уголовным приказам, и суд оштрафовал ее на 13,5 тыс. евро.