2024.12.21 17:34

Сложно поверить – от машины осталась лишь груда металла, но люди не пострадали

 
Avarija Jonavos rajone
Avarija Jonavos rajone
ФОТО: Delfi skaitytojas

В Йонавском районе автомобиль Seat перевернулся на крышу. По данным полиции, пострадавших нет.

В субботу утром член группы Facebook „Kur stovi policija? (Йонава-Каунас-Укмерге““ зафиксировал перевернутую машину в кювете примерно в 2 км от местечка Жеймяй. Сильно поврежденный автомобиль лежал перевернутый на крышу, но экстренных служб нигде не видно.

Avarija Jonavos rajone

Пожарных на место происшествия не вызывали.

Сотрудник полиции Каунасского уезда уточнил, что авария произошла в Йонавском районе, в деревне Мартынишкис Жеймяйского района, возле дороги 232 Вилиямполе-Жеймяй-Сета. По данным полиции, автомобиль Seat перевернулся. Полицейские нашли владельца автомобиля и поговорили с ним, он был трезв. Оказалось, что никто не пострадал.

Avarija Jonavos rajone

Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, 20 декабря (в пятницу) произошло 46 ДТП, в которых пострадали 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

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