Сложно поверить – от машины осталась лишь груда металла, но люди не пострадали

В субботу утром член группы Facebook „Kur stovi policija? (Йонава-Каунас-Укмерге““ зафиксировал перевернутую машину в кювете примерно в 2 км от местечка Жеймяй. Сильно поврежденный автомобиль лежал перевернутый на крышу, но экстренных служб нигде не видно.

Пожарных на место происшествия не вызывали.

Сотрудник полиции Каунасского уезда уточнил, что авария произошла в Йонавском районе, в деревне Мартынишкис Жеймяйского района, возле дороги 232 Вилиямполе-Жеймяй-Сета. По данным полиции, автомобиль Seat перевернулся. Полицейские нашли владельца автомобиля и поговорили с ним, он был трезв. Оказалось, что никто не пострадал.