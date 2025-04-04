Скончался пострадавший, доставленный в Литву после пожара в Северной Македонии

„Один скончался, один после лечения доставлен в Македонию. Двое других, один из которых несовершеннолетний, всё еще проходят лечение“, - сообщила в пятницу советник министра здравоохранения Ирмина Фролова-Милашене.

Как сообщила в начале недели агентству Elta министр здравоохранения Мария Якубаускене, доставленным в Литву македонцам будет предоставлено лечение самого высокого качества.

„Все пациенты были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения в зависимости от характера полученных травм и получили услуги самого высокого качества, доступные в Литве“, - сказала в понедельник М. Якубаускене.