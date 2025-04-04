2025.04.04 15:24

Скончался пострадавший, доставленный в Литву после пожара в Северной Македонии

 
elta
ru.DELFI.lt

Министерство здравоохранения подтвердило агентству Elta, что один из четырех пострадавших, доставленных в Литву после крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии, скончался в больнице Вильнюса.

„Один скончался, один после лечения доставлен в Македонию. Двое других, один из которых несовершеннолетний, всё еще проходят лечение“, - сообщила в пятницу советник министра здравоохранения Ирмина Фролова-Милашене.

Как сообщила в начале недели агентству Elta министр здравоохранения Мария Якубаускене, доставленным в Литву македонцам будет предоставлено лечение самого высокого качества.

„Все пациенты были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения в зависимости от характера полученных травм и получили услуги самого высокого качества, доступные в Литве“, - сказала в понедельник М. Якубаускене.

16 марта в ночном клубе Северной Македонии вспыхнул сильный пожар. В результате погибли десятки людей. Более 150 человек были госпитализированы в различные больницы по всей стране.

После того как было принято решение о переводе пострадавших на лечение в другие страны Европы, во второй половине дня 17 марта четверо человек были доставлены в Литву.

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