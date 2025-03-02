Скандал в Литве: директор детского сада тащил собаку за машиной — "чтобы не замерзнуть"

Предупреждали, но не послушал
Вечером 16 февраля обеспокоенный гражданин прислал в редакцию издания Tauragės kurjeris видео, на котором видно, как на дороге Таураге-Юрбаркас, на территории поселка Пашалтуонис, автомобиль тащит собаку, привязанную к крюку. Проезжавший мимо мужчина рассказал, что позже он узнал, что это сделал директор Таурагского детского сада Зигмас Мозурайтис. Обеспокоенный человек сообщил об инциденте в полицию.
„В социальных сетях этот человек позиционирует себя как публичную личность. Я посчитал, что неподобающее поведение публичной личности должно быть предано огласке“, — заявил в понедельник изданию Tauragės kurjeris человек, записавший неподобающее поведение З. Мозурайтиса. Он рассказал, что в тот день ехал домой из Таураге в Юрбаркас. По словам мужчины, когда он увидел, как собаку волокут по дороге, привязанную к автомобильному крюку, он не мог поверить своим глазам, не говоря уже о том, чтобы понять, почему водитель автомобиля вел себя таким образом.
„У собаки текла слюна. Я видел, что животному приходится нелегко, веревка была натянута. Я обогнал эту машину и остановился перед ней. Он тоже остановился. Я сказал водителю, что он не должен так себя вести, и если он боится, что собака испачкает в машине, пусть посадит ее в багажник. Однако водитель нисколько не реагировал на мое замечание, он почему-то назвал меня патриотом. Водитель не послушал меня и продолжил тащить собаку, просто уехав“, — рассказал мужчина.
На вопрос о том, с какой скоростью могла ехать машина З. Мозурайтиса, мужчина заверил, что машина ехала не очень быстро, но точно быстрее 20 км/ч. Съехав с дороги, мужчина поговорил с жителями деревни Пашалтуонис, которые шли неподалеку, и был удивлен их безразличием к поведению соседа. Засняв на видео, как З. Мозурайтис тащит собаку, мужчина сообщил об этом в полицию.
„Вероятно, именно так директор детского сада учит своих воспитанников выгуливать домашних животных. Так себя вести не подобает никому, а руководителю образовательного учреждения тем более“, — убежден мужчина.
Уверял, что ему было холодно
Заметим, что 16 февраля было не очень холодно, может быть, несколько градусов ниже нуля, и что в тот день люди не только ходили на различные мероприятия, но и даже совершали походы в честь годовщины Литовского государства, З. Мозурайтис заверил, что в то утро ему было очень холодно. На вопрос, всегда ли он выгуливает своего питомца таким странным образом, педагог ответил, что определенно не всегда. „Впервые так придумал. С велосипедом не выгуливаю собаку, поэтому подумал привязать его к машине и поехать. Оказалось, что это неприемлемо для общества. Я очень сожалею об этом“, — сказал З.Мозурайтис. Педагог, живущий в Пашалтуонисе, рассказал, что его питомцу семь лет, и он его очень любит. Побегать собаке по двору он не смог позволить, потому что двор маленький.
„В любом случае, я сделал это из добрых побуждений. Не подумал, что со стороны это выглядело бесчеловечно. Хотел, чтобы собачка занималась спортом, бегала и поддерживала общую физическую форму. И, видите, есть чувствительные люди, общество сейчас очень чувствительное. Им было бы лучше переживать за тот факт, что в Украине гибнут тысячи людей и жертвовать. А тут, видите ли, цепляют другие вещи. Но ничего не поделаешь, таково наше общество“, — попытался философски взглянуть на ситуацию З. Мозурайтис.
„Они (полицейские, - ред.) думали, что я издеваюсь над своей собакой, но должны понять, что на улице было холодно, поэтому попытался выгуливать собаку таким образом. Понимаю, что со стороны это выглядит неэтично, поэтому лучше так больше не делать. Мне пока не выписали штраф, пока не ясно, выпишут ли, рассмотрят где-то в марте“, — пояснил заведующий детсадом.