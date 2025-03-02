Скандал в Литве: директор детского сада тащил собаку за машиной — "чтобы не замерзнуть"

Заметим, что 16 февраля было не очень холодно, может быть, несколько градусов ниже нуля, и что в тот день люди не только ходили на различные мероприятия, но и даже совершали походы в честь годовщины Литовского государства, З. Мозурайтис заверил, что в то утро ему было очень холодно. На вопрос, всегда ли он выгуливает своего питомца таким странным образом, педагог ответил, что определенно не всегда. „Впервые так придумал. С велосипедом не выгуливаю собаку, поэтому подумал привязать его к машине и поехать. Оказалось, что это неприемлемо для общества. Я очень сожалею об этом“, — сказал З.Мозурайтис. Педагог, живущий в Пашалтуонисе, рассказал, что его питомцу семь лет, и он его очень любит. Побегать собаке по двору он не смог позволить, потому что двор маленький.