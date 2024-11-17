Скандал: иностранцы, не имевшие прав, перевозили пассажиров в Вильнюсе?

В настоящее время в компании ЗАО Transrevis работают более 70 работников из африканской страны Гана. Сотрудники этой компании слышали о планах трудоустроить еще больше иностранцев.
Первые тридцать водителей из Ганы приступили к работе в декабре прошлого года. Осенью этого года из этой страны прибыли еще около сорока работников, большинство из которых работают водителями общественного транспорта, обслуживая автобусные маршруты 4G, 88, 43 в Вильнюсе.
Как только эти иностранцы приступили к работе, возникли подозрения, что они не имеют необходимых водительских прав, так как местные водители заметили, что они часто нарушают правила дорожного движения, создают аварийные ситуации на дороге, не могут припарковать автобус и часто наезжают на препятствия на своих автобусах, царапая машины, на которых они ездят.
Местных водителей удивил тот факт, что иностранцы отказались предъявить коллегам водительские права.
Несмотря на то, что, по словам работающих водителей, иностранцы также допускают немало нарушений, которые устанавливает ЗАО Susisiekimos paslaugos, которое контролирует предоставление услуг общественного транспорта в столице и налагает штрафы на компанию за нарушения, трудоустраиваются все больше водителей из Ганы.
Весной председатель профсоюза ЗАО Transrevis Янина Манкене спросила директора предприятия, когда будут повышены зарплаты водителям, поскольку в других компаниях, предоставляющих услуги общественного транспорта в Вильнюсе и Каунасе, зарплаты водителей увеличены на 10 проц., директор ответил, что зарплаты водителям не будут увеличены, поскольку они устраивают африканцев, которых предполагается трудоустроить еще в большем количестве.
Важно отметить, что руководство ЗАО Transrevis, контролируемого иностранным капиталом, уже несколько лет избегает социального диалога и отказывается заключать коллективный договор, несмотря на то, что такие соглашения существуют в компаниях, занимающихся этой деятельностью в Вильнюсе и других городах Литвы.
Из-за „заморозки“ зарплат и „спаривания“ местных водителей, не говорящих по-английски, с иностранцами, с которыми невозможно договориться, местные водители начали увольняться с работы.
Интересно, что иностранцы, не знающие литовского языка и плохо владеющие английским, уже почти год трудоустроены на работе, на которой не имеют права работать по законам Литвы, поскольку должны владеть государственным литовским языком.
В связи с проблемами социального демпинга и трудоустройства иностранцев в Литве, литовский профсоюз Солидарумас совместно с Министерством внутренних дел организовал в конце августа этого года межведомственную встречу с представителями ответственных учреждений, председательствовала на которой заместитель министра внутренних дел Агнета Ладек.
Когда председатель профсоюзов литовских транспортников Бронис Бучелюс призвал присутствовавших на встрече представителей полиции проверить, есть ли у иностранцев, работающих в ЗАО Transrevis необходимые водительские права, те ответили, что не намерены учитывать эту просьбу и не изменят уже запланированный порядок проверки участников дорожного движения.
Представитель Службы занятости отказалась поверить в то, что компания может принимать на работу в качестве водителей людей, не имеющих необходимых водительских прав, поскольку, по ее словам, это невозможно, и также отказалась провести проверку.
На вопрос, почему иностранцам из третьих стран выдавались разрешения на работу, для которой они не имеют необходимой квалификации, т.е. не знают государственного языка, который является обязательным для водителей общественного транспорта, представитель Департамента миграции ответил, что согласно действующему законодательству, если работодатель укажет, что он будет платить иностранцу среднюю зарплату по стране за предыдущий год, от квалификационных требований можно отказаться. Департамент миграции не заботит наличие у иностранцев, получивших разрешение на работу в Литве, необходимых сертификатов, поскольку ответственность за это несет работодатель, который их нанимает.
Представители Государственной инспекции по труду скаазли, что они проверяют только условия труда и быта иностранцев, и выяснили, что после проверки рабочие из Ганы больше не живут в неподходящих для этого помещениях ЗАО Transrevis.
В настоящее время в других вильнюсских предприятиях общественного транспорта уже увеличивается количество водителей - иностранцев, которые не знают обязательного для этой работы государственного литовского языка, но в отличие от местных жителей не просят более высокой зарплаты.
Остается только надеяться, что полиция проверит, имеют ли все иностранцы, работающие водителями автобусов, необходимые документы и что не произойдет дорожно-транспортного происшествия, в котором погибнут и будут ранены пассажиры и другие участники дорожного движения.