Скандал: иностранцы, не имевшие прав, перевозили пассажиров в Вильнюсе?

На вопрос, почему иностранцам из третьих стран выдавались разрешения на работу, для которой они не имеют необходимой квалификации, т.е. не знают государственного языка, который является обязательным для водителей общественного транспорта, представитель Департамента миграции ответил, что согласно действующему законодательству, если работодатель укажет, что он будет платить иностранцу среднюю зарплату по стране за предыдущий год, от квалификационных требований можно отказаться. Департамент миграции не заботит наличие у иностранцев, получивших разрешение на работу в Литве, необходимых сертификатов, поскольку ответственность за это несет работодатель, который их нанимает.