Ситуация в Каунасе не улучшается: из-за массовых ДТП город сковали заторы

С самого утра в социальных сетях водители стали рассказывать о массовых ДТП в Каунасе.
Каунасская полиция сообщает. что с 5 до 9.40 ч. в Каунасе зарегистрировано 25 ДТП, в Каунасском районе – 9, в Йонавском районе – 4, в Кедайняйском районе – 3, в Кайшядорском районе – 2. ДТП могло быть и больше, но не все водители вызывали полицию.
В ДТП пострадали 8 человек.
По данным полиции, ситуация на дорогах не улучшается, все еще поступает информация о ДТП. В Каунасе и Каунасском районе все еще фиксируют заторы, полиция регулирует движение.
На Замковом мосту произошло массовое ДТП, дорога была перекрыта. По предварительным данным, столкнулись 6 автомобилей и автобус. В ДТП пострадал один человек.
Сообщалось и о ДТО на Варяняйском мосту (на ул. Варню). Люди утверждают, что столкнулись 12 автомобилей. Полиция в этом месте зафиксировала 6 ДТП.
Пострадали два человека.
По словам очевидцев, из-за скользкой дороги на проспекте Европы также произошло несколько массовых ДТП. Пострадал один человек – женщина вышла из машины, и ее сбил другой автомобиль.
На Мариямпольском шоссе с дороги съехал и перевернулся тягач. По данным полиции, водителя увезли в больницу.
Рано утром в Йонавском районе, на дороге Ишорай–Кармелава, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, ограничено движение в сторону Каунаса. Пострадал один человек.
В 6.50 ч. на дороге A5 столкнулись BMW и тягач, оба автомобиля съехали с дороги и перевернулись. Пострадала водитель BMW (1996 г.р.), ее увезли в больницу.
На улице Хемиёс в ДТП также пострадал один человек, его увезли в больницу.
На проспекте Европы столкнулись автобус и легковой автомобиль, образовались заторы.
Ситуация сложная и в Жалякальнисе – на пути в Каунасскую клинику столкнулись два автобуса.
Жители города советуют друг другу не выезжать из дома.
По данным полиции, из-за скользких дорог движение в городе и в районе осложнено.