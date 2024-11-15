2024.11.15 12:23

Ситуация в Каунасе не улучшается: из-за массовых ДТП город сковали заторы

 
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Avarijos Kaune
Avarijos Kaune
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

В пятницу жители Каунаса поделились информацией о шокирующей ситуации на дорогах города – в разных местах города движение было парализовано из-за массовых ДТП. Пострадали 8 человек.

С самого утра в социальных сетях водители стали рассказывать о массовых ДТП в Каунасе.

Каунасская полиция сообщает. что с 5 до 9.40 ч. в Каунасе зарегистрировано 25 ДТП, в Каунасском районе – 9, в Йонавском районе – 4, в Кедайняйском районе – 3, в Кайшядорском районе – 2. ДТП могло быть и больше, но не все водители вызывали полицию.

В ДТП пострадали 8 человек.

По данным полиции, ситуация на дорогах не улучшается, все еще поступает информация о ДТП. В Каунасе и Каунасском районе все еще фиксируют заторы, полиция регулирует движение.

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На Замковом мосту произошло массовое ДТП, дорога была перекрыта. По предварительным данным, столкнулись 6 автомобилей и автобус. В ДТП пострадал один человек.

Сообщалось и о ДТО на Варяняйском мосту (на ул. Варню). Люди утверждают, что столкнулись 12 автомобилей. Полиция в этом месте зафиксировала 6 ДТП.

Пострадали два человека.

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По словам очевидцев, из-за скользкой дороги на проспекте Европы также произошло несколько массовых ДТП. Пострадал один человек – женщина вышла из машины, и ее сбил другой автомобиль.

На Мариямпольском шоссе с дороги съехал и перевернулся тягач. По данным полиции, водителя увезли в больницу.

Рано утром в Йонавском районе, на дороге Ишорай–Кармелава, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, ограничено движение в сторону Каунаса. Пострадал один человек.

В 6.50 ч. на дороге A5 столкнулись BMW и тягач, оба автомобиля съехали с дороги и перевернулись. Пострадала водитель BMW (1996 г.р.), ее увезли в больницу.

На улице Хемиёс в ДТП также пострадал один человек, его увезли в больницу.

На проспекте Европы столкнулись автобус и легковой автомобиль, образовались заторы.

Ситуация сложная и в Жалякальнисе – на пути в Каунасскую клинику столкнулись два автобуса.

Жители города советуют друг другу не выезжать из дома.

По данным полиции, из-за скользких дорог движение в городе и в районе осложнено.

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