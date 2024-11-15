Ситуация в Каунасе не улучшается: из-за массовых ДТП город сковали заторы

С самого утра в социальных сетях водители стали рассказывать о массовых ДТП в Каунасе.

Каунасская полиция сообщает. что с 5 до 9.40 ч. в Каунасе зарегистрировано 25 ДТП, в Каунасском районе – 9, в Йонавском районе – 4, в Кедайняйском районе – 3, в Кайшядорском районе – 2. ДТП могло быть и больше, но не все водители вызывали полицию.

В ДТП пострадали 8 человек.

По данным полиции, ситуация на дорогах не улучшается, все еще поступает информация о ДТП. В Каунасе и Каунасском районе все еще фиксируют заторы, полиция регулирует движение.

На Замковом мосту произошло массовое ДТП, дорога была перекрыта. По предварительным данным, столкнулись 6 автомобилей и автобус. В ДТП пострадал один человек.