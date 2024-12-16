Сильный ветер добрался до столицы, сообщают о поваленных на дороги деревьях

По данным пожарных-спасателей, до 12 ч. пожарные-спасатели удалили 85 препятствий на дорогах, которые появились из-за сильного ветра, а сейчас выехали в 120 мест, где пилят и убирают деревья с дорог, укрепляют крыши зданий и конструкции.

В понедельник утром упавшие деревья повредили 5 автомобилей. В Радвилишкисе, на перекрестке ул. В.Ландсбергиса-Жямкальниса, A.Повиляус и Шяулю опасно повисли два светофора.

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Сообщения приходили не только в западной и северо-западной части Литвы, но и с восточной и юго-западной.

„Пожарных-спасателей вызывают чаще, чем полицию“, – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.