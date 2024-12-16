Сильный ветер добрался до столицы, сообщают о поваленных на дороги деревьях

По данным пожарных-спасателей, до 12 ч. пожарные-спасатели удалили 85 препятствий на дорогах, которые появились из-за сильного ветра, а сейчас выехали в 120 мест, где пилят и убирают деревья с дорог, укрепляют крыши зданий и конструкции.
В понедельник утром упавшие деревья повредили 5 автомобилей. В Радвилишкисе, на перекрестке ул. В.Ландсбергиса-Жямкальниса, A.Повиляус и Шяулю опасно повисли два светофора.
Сообщения приходили не только в западной и северо-западной части Литвы, но и с восточной и юго-западной.
„Пожарных-спасателей вызывают чаще, чем полицию“, – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
В Шальчининкском районе, в Тургеляй, на ул. Акмянине, упало дерево и перекрыло проезд. Еще одно дерево было повалено в деревне Жигмантишкес, на дороге 105 Пирчупяй–Эйшишкес, оно перекрыло всю проезжую часть.
В деревне Патурис (Шальчининкский район) между Калесникай и Матуйзай дорогу перекрыли целых четыре дерева.
В Вильнюсе, на повороте с Западной объездной дороги на ул. Таурупес, упавшее дерево перекрыло одну полосу. Упала сосна и на ул. Гурялю Соду.
В деревне Немежеле (Вильнюсский район), на дороге из Рудамины в Вильнюс перед виадуком тоже упало дерево, проехать можно только по одной полосе.
На дороге A16 Тракай–Вильнюс, в деревне Сенеи Тракай, на 22 км лежит дерево, которое перекрыло одну полосу.
В деревне Гоюс на дорогу упало дерево, которое полностью блокировало движение.
На шоссе Республики Обоих Народов со стороны Вильнюса за виадуком на Друскининкай ветер повалил дорожный знак, он перекрыл движение на обеих полосах.
В Валчюнай дерево также упало на дорогу и перекрыло движение.