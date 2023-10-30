Сигареты в пачках детского питания? Литовские таможенники не удивляются ничему

Приехавший в Литву на маршрутном автобусе белорус сказал таможенникам, что не перевозит облагаемые налогом и запрещенные товары. Однако, он вызвал подозрения и, оценив возможный риск, таможенники проверили перевозимое белорусом имущество. Выяснилось, что в пачки, предназначенные для сухих детских каш, были спрятаны 60 пачек сигарет Korona slim.