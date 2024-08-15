Сигареты, переправлявшиеся из Беларуси, как по воздуху, так и по воде, не дошли до контрабандистов

Днем пограничники погранзаставы Кабеляй, осуществляя патрулирование в районе села Кабеляй (Варенского района), обнаружили в лесном массиве вблизи государственной границы с Беларусью сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку. При нем оставался фрагмент метеобаллона. Сотрудники VSAT обнаружили 750 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.
Еще два контрабандных груза попали в руки пограничников на КПП Капчяместис в тот же понедельник. Во время наблюдения за участком государственной границы с Беларусью в районе села Диржай (Друскининкайское самоуправление) сотрудники VSAT обратили внимание на подозрительный предмет, застрявший в болоте. Приехав на служебном катере, его вытащили на берег. Это оказалась плотно упакованная пластиковая бутылка объемом 19 литров. Внутри находились 180 пачек сигарет „Minsk Capital QS“ с белорусскими бандеролями.
Второй „плот“, который, как заметили сотрудники КПП Капчяместис, течением унесло к деревне Бугеда (Лаздийский район), выглядел иначе. Это был пакет, плотно завернутый в черную полиэтиленовую пленку, прикрепленный к прямоугольному металлическому каркасу с четырьмя металлическими крыльями по углам. Эти проделанные контрабандистами „усовершенствования“ посылки с белорусским куревом должны были помочь преодолеть препятствия в воде. А для регулирования плавучести к этой сложной конструкции прикрепили бетонный блок. В этом грузе сотрудники Службы охраны границы обнаружили 1000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.
Контрабандные сигареты временно хранятся как бесхозное имущество в вышеупомянутых подразделениях Варенского пограничного участка.
Стоимость контрабанды, прилетевшей из Беларуси с перехваченным пограничниками в Кабеляй метеозондом, и сигарет, конфискованных в Нямунасе пограничниками Капчяместиса, включая все налоги, которые необходимо уплатить в Литве, составляет 8666 евро.