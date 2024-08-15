2024.08.15 11:03

Сигареты, переправлявшиеся из Беларуси, как по воздуху, так и по воде, не дошли до контрабандистов

 
ru.DELFI.lt
Kontrabandinės cigaretės
Kontrabandinės cigaretės
ФОТО: VSAT

Понедельник выдался действительно продуктивным для сотрудников погранотряда Варены Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) - они перехватили 2000 пачек контрабандных белорусских сигарет стоимостью почти 9 тысяч евро, сообщает VSAT.

Днем пограничники погранзаставы Кабеляй, осуществляя патрулирование в районе села Кабеляй (Варенского района), обнаружили в лесном массиве вблизи государственной границы с Беларусью сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку. При нем оставался фрагмент метеобаллона. Сотрудники VSAT обнаружили 750 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.

Еще два контрабандных груза попали в руки пограничников на КПП Капчяместис в тот же понедельник. Во время наблюдения за участком государственной границы с Беларусью в районе села Диржай (Друскининкайское самоуправление) сотрудники VSAT обратили внимание на подозрительный предмет, застрявший в болоте. Приехав на служебном катере, его вытащили на берег. Это оказалась плотно упакованная пластиковая бутылка объемом 19 литров. Внутри находились 180 пачек сигарет „Minsk Capital QS“ с белорусскими бандеролями.

Второй „плот“, который, как заметили сотрудники КПП Капчяместис, течением унесло к деревне Бугеда (Лаздийский район), выглядел иначе. Это был пакет, плотно завернутый в черную полиэтиленовую пленку, прикрепленный к прямоугольному металлическому каркасу с четырьмя металлическими крыльями по углам. Эти проделанные контрабандистами „усовершенствования“ посылки с белорусским куревом должны были помочь преодолеть препятствия в воде. А для регулирования плавучести к этой сложной конструкции прикрепили бетонный блок. В этом грузе сотрудники Службы охраны границы обнаружили 1000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.

Kontrabandinės cigaretės

Контрабандные сигареты временно хранятся как бесхозное имущество в вышеупомянутых подразделениях Варенского пограничного участка.

Стоимость контрабанды, прилетевшей из Беларуси с перехваченным пограничниками в Кабеляй метеозондом, и сигарет, конфискованных в Нямунасе пограничниками Капчяместиса, включая все налоги, которые необходимо уплатить в Литве, составляет 8666 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии