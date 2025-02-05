Сигареты, грузовики, элитные авто: в Литве разоблачена контрабандная схема

Как указывается в пресс-релизе КСТ, в рамках предварительного расследования нарушения международных санкций, на прошлой неделе в Вильнюсе и его окрестностях сотрудники КСТ провели обыски в помещениях компаний по перевозке грузов и торговле автомобилями.
Представители КСТ начали расследование по подозрению в том, что компании перевозили различные автомобили в Россию и Беларусь в нарушение международных санкций. По версии следствия, транспортные средства выезжали или вывозились под разными предлогами – для перевозки грузов или на погрузку груза и т. д.
„Есть подозрение, что всего в 2024 году в Россию и Беларусь попали 30 автомашин: грузовики и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс – BMW X3, X5, X6 и X7, Mercedes-Benz G-Class 2024 г. в. и др. По предварительным данным, их общая приблизительная стоимость может достигать 1,7 млн евро“, – говорится в сообщении КСТ.
По данным службы, несмотря на то что автомобили оставались на учете в Литве, они также ставились на учет в России или Беларуси, но уже как новые транспортные средства.
В ходе расследования в пункте пропуска Мядининкай сотрудники таможни, заподозрив незаконный вывоз, задержали 8 грузовиков указанных компаний с 7 полуприцепами. По данным КСТ, в продолжение данного расследования на прошлой неделе, 29 января, сотрудники КСТ провели обыски в помещениях компаний – в городе Вильнюсе и в Рудамине. Были задержаны еще 9 грузовиков, 8 полуприцепов и один микроавтобус (в котором, кроме всего прочего, было найдено 4000 пачек контрабандных белорусских сигарет).Всего в ходе расследования КСТ в Литве было задержано 17 грузовиков (и 15 полуприцепов). Общая стоимость этих транспортных средств составляет около 1,5 млн евро.
Подозрения в совершении преступных деяний – нарушение международных санкций – предъявлены двум гражданам Беларуси, один из которых по решению Вильнюсского районного суда арестован на один месяц, другой – на два месяца.
В отношении остальных лиц были избраны более мягкие меры пресечения.