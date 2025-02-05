Сигареты, грузовики, элитные авто: в Литве разоблачена контрабандная схема

По данным службы, несмотря на то что автомобили оставались на учете в Литве, они также ставились на учет в России или Беларуси, но уже как новые транспортные средства.

В ходе расследования в пункте пропуска Мядининкай сотрудники таможни, заподозрив незаконный вывоз, задержали 8 грузовиков указанных компаний с 7 полуприцепами. По данным КСТ, в продолжение данного расследования на прошлой неделе, 29 января, сотрудники КСТ провели обыски в помещениях компаний – в городе Вильнюсе и в Рудамине. Были задержаны еще 9 грузовиков, 8 полуприцепов и один микроавтобус (в котором, кроме всего прочего, было найдено 4000 пачек контрабандных белорусских сигарет).Всего в ходе расследования КСТ в Литве было задержано 17 грузовиков (и 15 полуприцепов). Общая стоимость этих транспортных средств составляет около 1,5 млн евро.