2025.02.05 10:46

Сигареты, грузовики, элитные авто: в Литве разоблачена контрабандная схема

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA

В ходе предварительного расследования нарушения международных санкций сотрудники Криминальной службы таможни (КСТ) в Вильнюсе задержали 18 грузовиков с прицепами и полуприцепами и четверых подозреваемых, сообщает КСТ.

Как указывается в пресс-релизе КСТ, в рамках предварительного расследования нарушения международных санкций, на прошлой неделе в ​​Вильнюсе и его окрестностях сотрудники КСТ провели обыски в помещениях компаний по перевозке грузов и торговле автомобилями.

Представители КСТ начали расследование по подозрению в том, что компании перевозили различные автомобили в Россию и Беларусь в нарушение международных санкций. По версии следствия, транспортные средства выезжали или вывозились под разными предлогами – для перевозки грузов или на погрузку груза и т. д.

„Есть подозрение, что всего в 2024 году в Россию и Беларусь попали 30 автомашин: грузовики и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс – BMW X3, X5, X6 и X7, Mercedes-Benz G-Class 2024 г. в. и др. По предварительным данным, их общая приблизительная стоимость может достигать 1,7 млн евро“, – говорится в сообщении КСТ.

По данным службы, несмотря на то что автомобили оставались на учете в Литве, они также ставились на учет в России или Беларуси, но уже как новые транспортные средства.

В ходе расследования в пункте пропуска Мядининкай сотрудники таможни, заподозрив незаконный вывоз, задержали 8 грузовиков указанных компаний с 7 полуприцепами. По данным КСТ, в продолжение данного расследования на прошлой неделе, 29 января, сотрудники КСТ провели обыски в помещениях компаний – в городе Вильнюсе и в Рудамине. Были задержаны еще 9 грузовиков, 8 полуприцепов и один микроавтобус (в котором, кроме всего прочего, было найдено 4000 пачек контрабандных белорусских сигарет).Всего в ходе расследования КСТ в Литве было задержано 17 грузовиков (и 15 полуприцепов). Общая стоимость этих транспортных средств составляет около 1,5 млн евро.

Подозрения в совершении преступных деяний – нарушение международных санкций – предъявлены двум гражданам Беларуси, один из которых по решению Вильнюсского районного суда арестован на один месяц, другой – на два месяца.

В отношении остальных лиц были избраны более мягкие меры пресечения.

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