Шумевший пассажир поезда "Калининград-Санкт-Петербург" сам вызвал полицию

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Нетрезвый пассажир поезда устроил дебош, а когда получил удар в лицо - вызвал полицию.

Департамент полиции сообщил, что 26 января, в 22.13 ч. дежурный железнодорожного вокзала в Кене сообщил, что около 1 ч. ночи на вокзал прибудет транзитный поезд "Калининград-Санкт-Петербург", в котором находится избитый мужчина.

Когда поезд прибыл на вокзал, полиция выяснила, что начальник поезда ударил нетрезвого (1,09 промилле) пассажира (1975 г.р.) рукой по лицу, поскольку тот устроил конфликт и приставал к провожатой.

Врачи скорой осмотрели пострадавшего и решили везти его в вильнюсскую больницу, но он стал конфликтовать с врачами и отказался ехать в больницу, остался на поезде и поехал дальше.

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