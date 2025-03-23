Штрафы, уголовные дела и конфискованные машины: ночной рейд на дорогах Вильнюса

Мужчине даже трудно было ходить прямо. „Поссорился с бабой“, — сказал мужчина, объясняя, почему он выпил и решил прокатиться. Пока сотрудники полиции заполняли документы, мужчина попросил прогреть машину и разрешить ему посидеть в ней, так как, по его словам, он очень замерз. Полицейские разрешили довольно легко одетому мужчине сесть в машину и подождать в тепле. Мужчина управлял автомобилем, который ему не принадлежал, поэтому он не только навлек на себя неприятности, но и владельцу машины придется пообщаться с полицией.