Штрафы, уголовные дела и конфискованные машины: ночной рейд на дорогах Вильнюса

Экипажи сотрудников полиции были рассредоточены по нескольким точкам и до 4 утра проверяли, какие водители ездят по улицам столицы. Около 22/30 водитель автомобиля марки Škoda был задержан на улице Лепкалнио, в его крови был обнаружен уровень алкоголя 0,80 промилле. Мужчина был явно пьян, повторный тест показал, что содержание алкоголя в его крови превысило норму, однако водитель вел себя спокойно, не спорил и признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель автомобиля Toyota Corolla, остановившегося на улице С. Кербеджио, после проверки на алкотестере увидел на экране показатель 0,74 промилле. На той же улице один за другим были задержаны еще два пьяных водителя. У мужчины за рулем VW Golf было установлено содержание алкоголя в 1,22 промилле, еще один водитель был вынужден забыть о своих планах на продолжение движения самостоятельно из-за установленного уровня алкоголя в 1.13 промилле.
Молодую женщину, управлявшую арендованным автомобилем Bold Drive, остановили для проверки на улице Рудининку. У нее установлено 0,51промилле,.поэтому ей придется отвечать не только по закону, но и заплатить штраф компании по прокату автомобилей.
Уже за полночь, около часа ночи возле Монетного двора трое молодых водителей скутеров ехали в сторону проспекта Лайсвес. После проверки выяснилось, что один из молодых людей и его друзья решили прокатиться, даже не имея прав. Им пришлось распрощаться со своими планами и покинуть транспортные средства.
Примерно через полчаса на улице Нарбуто выстроились полицейские наряды. Нарушителей не пришлось долго ждать. Около 1.30 был остановлен автомобиль VW Jeta. Молодой человек был не очень рад такой встрече, а после проверки выяснилось, что смельчак заработал уголовное дело — у него было установлено 1,73 промилле.
Мужчине даже трудно было ходить прямо. „Поссорился с бабой“, — сказал мужчина, объясняя, почему он выпил и решил прокатиться. Пока сотрудники полиции заполняли документы, мужчина попросил прогреть машину и разрешить ему посидеть в ней, так как, по его словам, он очень замерз. Полицейские разрешили довольно легко одетому мужчине сесть в машину и подождать в тепле. Мужчина управлял автомобилем, который ему не принадлежал, поэтому он не только навлек на себя неприятности, но и владельцу машины придется пообщаться с полицией.
Сотрудники полиции остановили еще одну арендованную машину в том же месте. За рулем Mini Cooper, принадлежащего SPARK, находился иностранец. Темнокожий мужчина также перевозил женщину-пассажира. У водителя установлено 0,80 промилле алкоголя, а это значит, что ему грозит не только административный штраф, но и штраф, налагаемый компанией по прокату.
Молодой человек, управлявший автомобилем Volvo и развозивший друзей по городу, также не смог спокойно проехать мимо сотрудников полиции. После проверки выяснилось, что молодой человек больше не может управлять автомобилем — уровень алкоголя в его крови составил 0,80 промилле.
Во время рейда двух водителей спасла от серьезных неприятностей повторная проверка на алкотестере. У одного из них первая проверка показала 0,66 промилле алкоголя, но через несколько минут на экране алкометра загорелась цифра 0,41 промилле. Второй счастливец судьбы путешествовал с двумя детьми. После первой проверки алкотестер показал 0,60 промилле, но через некоторое время второй тест определил 0,34 промилле алкоголя.
Полицейские ежедневно проводят рейды по всей Литве.