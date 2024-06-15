Шокирующее поведение несовершеннолетнего: пытался отобрать у женщины сумочку и поджег школьный туалет

Это заставило последнего закатить истерику. Парень схватил сумочку женщины, пытаясь вырвать ее из ее рук. Пострадавшая не растерялась и начала бороться с парнем. Оттолкнутая им и упавшая на землю женщина из Шяуляй, не выпустила из рук сумочку. Женщина получила царапины на руке и синяк на лбу, но сумочку с мобильным телефоном, очками и другими вещами, общей стоимостью 970 евро, она защитила, однако в ходе борьбы очки были разбиты.
По факту попытки ограбления начато досудебное расследование. Обзор видеокамер на месте происшествия привел сотрудников Шяуляйского городского и районного комиссариата полиции к подозреваемому.
Оказалось, что это ученик Шяуляйской гимназии, у него тоже были проблемы в школе. Предполагается, что после неудавшегося ограбления 15-летний подросток устроил пожар в туалете гимназии. Мусорный бак, лоток для туалетной бумаги, подоконник были сожжены, потолок туалета, стены, двери, унитазы и раковины покрылись дымом. Материальный ущерб составляет 1170 евро. В отношении него также начато досудебное расследование по факту причинения ущерба имуществу.