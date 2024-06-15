Шокирующее поведение несовершеннолетнего: пытался отобрать у женщины сумочку и поджег школьный туалет

Это заставило последнего закатить истерику. Парень схватил сумочку женщины, пытаясь вырвать ее из ее рук. Пострадавшая не растерялась и начала бороться с парнем. Оттолкнутая им и упавшая на землю женщина из Шяуляй, не выпустила из рук сумочку. Женщина получила царапины на руке и синяк на лбу, но сумочку с мобильным телефоном, очками и другими вещами, общей стоимостью 970 евро, она защитила, однако в ходе борьбы очки были разбиты.