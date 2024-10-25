2024.10.25 16:06

Шальчининкайский политик из Избирательной акции поляков подозревается в насилии над женщиной

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Jaroslavas Voitechovičius
Jaroslavas Voitechovičius
ФОТО: DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Члена Шальчининкского горсовета Ярослава Войтеховича подозревают в насилии в семье.

По данным источников Delfi, его подозревают в насилии над членом семьи. Полиция подтвердила, что проводится расследование по 2 ч. 140 ст. УК ЛР (насилие над близким членом семьи или родственником).

За такое нарушение грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Расследование было начато 23 сентября.

„22 сентября, в 22.32 ч. поступило сообщение о том, что в 22 ч. того же дня в Шальчининкском районе во время семейного конфликта мужчина (1980 г.р.) применил насилие в отношении женщины (1984 г.р.), причинил ей боль и угрожал ей“, - сообщает полиция.

Расследование проводит электренский комиссариат.

Delfi пытался связаться с Войтеховичем, но он не отвечал ни на звонки, ни на смс-сообщения.

Войтехович не первый срок работает в Шальчининкском районе. Он является членом Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, является членом совета этой партии.

Лидер партии Вальдемар Томашевский сказал, что не может говорить по телефону и попросил прислать вопросы письменно.

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