Шальчининкайский политик из Избирательной акции поляков подозревается в насилии над женщиной

По данным источников Delfi, его подозревают в насилии над членом семьи. Полиция подтвердила, что проводится расследование по 2 ч. 140 ст. УК ЛР (насилие над близким членом семьи или родственником).

За такое нарушение грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Расследование было начато 23 сентября.

„22 сентября, в 22.32 ч. поступило сообщение о том, что в 22 ч. того же дня в Шальчининкском районе во время семейного конфликта мужчина (1980 г.р.) применил насилие в отношении женщины (1984 г.р.), причинил ей боль и угрожал ей“, - сообщает полиция.

Расследование проводит электренский комиссариат.