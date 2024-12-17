Серп и молот на стекле: в Литву не пустили автомобиль с советской символикой

В понедельник сотрудники пограничного поста Мядининкай отказали во въезде в Литву 33-летнему гражданину Беларуси, который управлял автомобилем с белорусскими номерами. На лобовом стекле машины, на видном месте, был прикреплен и публично демонстрировался советский символ серпа и молота на фоне обведенной красным контуром территории СССР, сообщает СОГГ.

„В Литве законы запрещают демонстрацию символики, такой как советский символ серпа и молота. После того как пограничники составили ему отказ во въезде в Литву, белорус на автомобиле вернулся в свою страну“, – сообщает СОГГ.