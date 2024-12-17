2024.12.17 12:38

Серп и молот на стекле: в Литву не пустили автомобиль с советской символикой

 
ru.DELFI.lt
ELTA
советская символика на машине
советская символика на машине
ФОТО: VSAT

Пограничники не пропустили в Литву через пограничный пункт пропуска (ППП) Мядининкай гражданина Беларуси, „украсившего“ свой автомобиль советским символом серпа и молота, сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ). Пограничники напоминают, что в Литве запрещена публичная демонстрация этого символа.

В понедельник сотрудники пограничного поста Мядининкай отказали во въезде в Литву 33-летнему гражданину Беларуси, который управлял автомобилем с белорусскими номерами. На лобовом стекле машины, на видном месте, был прикреплен и публично демонстрировался советский символ серпа и молота на фоне обведенной красным контуром территории СССР, сообщает СОГГ.

„В Литве законы запрещают демонстрацию символики, такой как советский символ серпа и молота. После того как пограничники составили ему отказ во въезде в Литву, белорус на автомобиле вернулся в свою страну“, – сообщает СОГГ.

По словам представителей службы, участились случаи, когда пограничники не пропускают в Литву автомобили или даже железнодорожные вагоны с запрещенной советской символикой.

В сентябре сотрудники Пагегяйского погранотряда СОГГ, работавшие на ППП Кибартай, не пропустили в Литву 50-летнего гражданина России, который ехал на грузовике с полуприцепом. На лобовом стекле кабины грузовика, на видном месте, была закреплена и публично демонтировалась георгиевская ленточка.

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