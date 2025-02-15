Серьезное столкновение автомобилей в Каунасе — водителю потребовалась медицинская помощь

По словам читателя, сообщившего о дорожно-транспортном происшествии, авария произошла в районе Алексотас. „Автомобильная авария на пр. Европы, 43, около магазина Rimi, около SMK“, — рассказал очевидец c места происшествия.
Связавшись с дежурным Главного комиссариата полиции Каунасского округа новостной портал „Что происходит в Каунасе“, выяснил, что сообщение о происшествии поступило в 13.25. „Поступило сообщение о том, что проспекте Европы, 43 столкнулись две машины, могут быть пострадавшие“, — сообщил дежурный сотрудник. По ее словам, прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили поврежденные автомобили Volvo и Aixam. По предварительным данным, после проверки водителей на трезвость было установлено, что оба водителя на момент аварии были трезвы.
Сотрудник полиции также сообщил, что один из водителей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, был доставлен в Каунасскую клинику на обследование. Правда, травмы водителя оказались несерьезными.