2025.02.15 15:26

Серьезное столкновение автомобилей в Каунасе — водителю потребовалась медицинская помощь

 
ru.DELFI.lt
Eismo įvykis Kaune
Eismo įvykis Kaune
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В субботу новостной портал „Что происходит в Каунасе“ получил сообщение от жителя Каунаса о серьезном ДТП с участием двух автомобилей в Каунасе.

По словам читателя, сообщившего о дорожно-транспортном происшествии, авария произошла в районе Алексотас. „Автомобильная авария на пр. Европы, 43, около магазина Rimi, около SMK“, — рассказал очевидец c места происшествия.

Связавшись с дежурным Главного комиссариата полиции Каунасского округа новостной портал „Что происходит в Каунасе“, выяснил, что сообщение о происшествии поступило в 13.25. „Поступило сообщение о том, что проспекте Европы, 43 столкнулись две машины, могут быть пострадавшие“, — сообщил дежурный сотрудник. По ее словам, прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили поврежденные автомобили Volvo и Aixam. По предварительным данным, после проверки водителей на трезвость было установлено, что оба водителя на момент аварии были трезвы.

Сотрудник полиции также сообщил, что один из водителей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, был доставлен в Каунасскую клинику на обследование. Правда, травмы водителя оказались несерьезными.

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