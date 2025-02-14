Серьезное ДТП в Юрбаркском районе – пострадали четыре человека

Сообщение о ДТП поступило в 7.52 ч. О несчастье сообщила установленная в BMW автоматическая система вызова помощи e-Call.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сначала поступила информация о том, что в Юрбаркском районе, в Раудоне, на ул. Плянто столкнулись два автомобиля, зажаты четыре человека. На место происшествия выехали три экипажа пожарных-спасателей.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, трое были зажаты. Пострадавших освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.