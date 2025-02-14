2025.02.14 11:15

Серьезное ДТП в Юрбаркском районе – пострадали четыре человека

 

14 февраля утром в Раудоне пожарные-спасатели помогали пострадавшим во время ДТП.

Сообщение о ДТП поступило в 7.52 ч. О несчастье сообщила установленная в BMW автоматическая система вызова помощи e-Call.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сначала поступила информация о том, что в Юрбаркском районе, в Раудоне, на ул. Плянто столкнулись два автомобиля, зажаты четыре человека. На место происшествия выехали три экипажа пожарных-спасателей.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, трое были зажаты. Пострадавших освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.

Представитель полиции Мариямпольского округа Ева Петрулявичене сказала, что на дороге Юрбаркас-Каунас столкнулись автомобили BMW и Ford Galaxy. По предварительным данным, Ford Galaxy, поворачивая налево, не пропустил ехавший по главной дороге со стороны Каунаса BMW.

Пострадали водители обоих автомобилей и два пассажира Ford Galaxy. Троих пострадавших увезли в Каунасскую клинику, одного в Юрбаркску. Į Kauną išvežto „Ford Galaxy“ vairuotojo būklė labai sunki. Į Jurbarko ligoninę nuvežtas 76-erių vyras taip pat sunkiai sužeistas.

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