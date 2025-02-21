Серьезное ДТП в Вильнюсском районе, повреждены 8 автомобилей

По данным Вильнюсской полиции, в 7.29 ч. около деревни Немежеле, на ул. Яшюну, около поворота на Юодшиляй столкнулись 4 автомобиля.
По предварительным данным, пострадал один человек, он получил травму грудной клетки.
Звонившие сообщали о сильном тумане. Из-за ДТП было остановлено движение.
ДТП произошло, когда в густом тумане водитель Škoda слишком поздно заметил затор, чтобы объехать его он повернул в другую сторону и столкнулся с автомобилем Volvo. Потом столкнулись и другие автомобили. Всего повреждены 8 автомобилей.
Все водители были трезвыми.
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