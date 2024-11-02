2024.11.02 16:57

Серьезное ДТП в Вильнюсе – столкнулись три автомобиля, пострадали 11 человек

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

2 ноября, в 15.30 ч., поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, где столкнулись три транспортных средства: BMW, VW и еще один BMW.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в сером BMW была зажата водитель, ее освободили пожарные-спасатели.

Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, серый BMW, которым управляла женщина, выехал на встречную полосу и зацепил VW, после чего лоб в лоб столкнулся с белым BMW.

Из-за ДТП было временно ограничено движение и образовались заторы.

По данным Департамента полиции, пострадали 11 человек (9 взрослых и 2 детей), все они были доставлены в больницу.

По предварительным данным, в сером BMW ехала водитель и двое пассажиров, в белом BMW -– водитель и две пассажирки, а в VW трое взрослых и двое детей (младенец и 8-летний ребенок).

Выяснилось, что в машине виновницы ДТП полиция обнаружила следы наркотических веществ и шприцы. Кроме того, в машине полиция обнаружила и алкоголь. Полиция выясняет, не была ли водитель в состоянии наркотического опьянения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии