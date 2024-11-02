Серьезное ДТП в Вильнюсе – столкнулись три автомобиля, пострадали 11 человек

2 ноября, в 15.30 ч., поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, где столкнулись три транспортных средства: BMW, VW и еще один BMW.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в сером BMW была зажата водитель, ее освободили пожарные-спасатели.

Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, серый BMW, которым управляла женщина, выехал на встречную полосу и зацепил VW, после чего лоб в лоб столкнулся с белым BMW.

Из-за ДТП было временно ограничено движение и образовались заторы.