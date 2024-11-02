Серьезное ДТП в Вильнюсе – столкнулись три автомобиля, пострадали 11 человек

2 ноября, в 15.30 ч., поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, где столкнулись три транспортных средства: BMW, VW и еще один BMW.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в сером BMW была зажата водитель, ее освободили пожарные-спасатели.
Пострадавших доставили в больницу.
По предварительным данным, серый BMW, которым управляла женщина, выехал на встречную полосу и зацепил VW, после чего лоб в лоб столкнулся с белым BMW.
Из-за ДТП было временно ограничено движение и образовались заторы.
По данным Департамента полиции, пострадали 11 человек (9 взрослых и 2 детей), все они были доставлены в больницу.
По предварительным данным, в сером BMW ехала водитель и двое пассажиров, в белом BMW -– водитель и две пассажирки, а в VW трое взрослых и двое детей (младенец и 8-летний ребенок).
Выяснилось, что в машине виновницы ДТП полиция обнаружила следы наркотических веществ и шприцы. Кроме того, в машине полиция обнаружила и алкоголь. Полиция выясняет, не была ли водитель в состоянии наркотического опьянения.
Обстоятельства происшествия уточняются.