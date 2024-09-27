Серьезное ДТП в Вильнюсе – столкнулись автомобили, образовались заторы

Полиция информирует, что в 12.52 ч. поступило eCall сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, произошло ДТП.

По словам полиции, сообщили о столкновении трех автомобилей. Однако очевидцы сказали, что в ДТП участвуют три автомобиля и тягач.

На место происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, в ДТП пострадали двое мужчин (один получил травмы спины, второй, вероятно, пережил инсульт). Обоих пострадавших увезли в больницу.