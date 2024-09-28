2024.09.28 14:07

Серьезное ДТП в Вильнюсе – после столкновения автомобиль перевернулся, пострадал мужчина

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе произошло ДТП. Сообщается о пострадавшем человеке.

По данным полиции, в 12.22 ч. поступила информация о ДТП на ул. Озо.

Звонивший сказал, что столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу. Информировали о том, что могут быть зажатые люди.

Другой звонивший сказал, что перевернулся автомобиль Citroen, пострадал мужчина лет 50.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, пострадавшего из машины освободили до приезда пожарных-спасателей.

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись Opel и Citroen, последний после удара перевернулся на крышу. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Citroen. Он также пострадал в ДТП.

Врачи осмотрели и женщину, которая управляла автомобилем Opel.

Подозревают, что виновник ДТП мог быть пьян.

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