Серьезное ДТП в Вильнюсе – два BMW оказались на разделительной полосе, повалили деревья

По данным полиции, в 23.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Укмергес в ДТП попали два BMW.

Звонивший сказал, что могут быть пострадавшие и зажатые.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, в автомобилях никто не был зажат. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

По предварительным данным, во время ДТП люди не пострадали.