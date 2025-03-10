Серьезное ДТП в Шяуляйском районе: была перекрыта дорога в Куршенай

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„Около Кужяй произошло серьезное ДТП, регулируют движение, в сторону Куршенай проезда нет“, – писал в фейсбуке член группы „Pagalba vairuotojams Šiauliuose“.

„Объезжайте Кужяй, там серьезное ДТП, – писал другой водитель. – Дорога в Куршенай закрыта“.

По фото очевидцев можно понять, что движение на месте ДТП регулировала полиция, стояли скорые.

Представитель полиции Шяуляйского округа Артурас Шлявас информировал, что ДТП произошло в 11.49 ч. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW X5 и Mini Cooper.

В ДТП пострадала женщина 1991 г.р., ее увезли в больницу.