Серьезное ДТП в Шяуляйском районе: была перекрыта дорога в Куршенай

„Около Кужяй произошло серьезное ДТП, регулируют движение, в сторону Куршенай проезда нет“, – писал в фейсбуке член группы „Pagalba vairuotojams Šiauliuose“.
„Объезжайте Кужяй, там серьезное ДТП, – писал другой водитель. – Дорога в Куршенай закрыта“.
По фото очевидцев можно понять, что движение на месте ДТП регулировала полиция, стояли скорые.
Представитель полиции Шяуляйского округа Артурас Шлявас информировал, что ДТП произошло в 11.49 ч. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW X5 и Mini Cooper.
В ДТП пострадала женщина 1991 г.р., ее увезли в больницу.
По данным пожарных-спасателей, никто не был зажат, помощь врачей потребовалась обоим водителям.
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