Серьезное ДТП в Пренайском районе: водитель пьян, пострадали три женщины

 
ru.DELFI.lt
Naujienų portalo „Naujasis Gėlupis“ nuotr.
Naujienų portalo „Naujasis Gėlupis“ nuotr.

В пятницу в Пренайском районе сообщили о серьезном ДТП. ПО данным полиции, пострадали три женщины.

По данным полиции, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в Мачюнай, столкнулись легковые автомобили Volvo и BMW. На место происшествия выехали врачи, поскольку пострадали три женщины.

По предварительным данным, за рулем Volvo ехал пьяный мужчина (1962 г.р.) - 2,19 промилле.

По данным полиции, пострадали две пассажирки Volvo (1958 и 1960 г.р.) и пассажирка BMW (1940 г.р.).

Двух женщина врачи увезли в Каунасскую клинику, а третью в Пренайскую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии