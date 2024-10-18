2024.10.18 12:05

Серьезное ДТП в Клайпеде – работали пожарные-спасатели, пострадали четыре человека

 
ru.DELFI.lt
Avarija Klaipėdoje
Avarija Klaipėdoje
ФОТО: ReidasTV

По Единому центру помощи 112 поступило сообщение о серьезном ДТП в Клайпеде.

Сообщение о ДТП поступило в пятницу, в 9.50 ч. по номеру 112.

Информируют, что в ДТП на Вильнюсском шоссе в Клайпеде пострадали люди.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что на месте происшествия работали три команды пожарных-спасателей. Пожарные-спасатели помогали пострадавшим.

По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства Audi и VW.

По данным пожарных-спасателей, в ДТП пострадали 4 человека, двое были зажаты в автомобиле Audi. Пострадавших передали в руки врачей.

По словам очевидцев, из-за ДТП было закрыто движение.

В социальной сети Facebook в группе ReidasTV появилась информация о том, что, по предварительным данным, пожилой водитель VW ехал на виадуке по встречной полосе и столкнулся с Аudi.

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