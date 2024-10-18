Серьезное ДТП в Клайпеде – работали пожарные-спасатели, пострадали четыре человека

Сообщение о ДТП поступило в пятницу, в 9.50 ч. по номеру 112.

Информируют, что в ДТП на Вильнюсском шоссе в Клайпеде пострадали люди.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что на месте происшествия работали три команды пожарных-спасателей. Пожарные-спасатели помогали пострадавшим.

По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства Audi и VW.

По данным пожарных-спасателей, в ДТП пострадали 4 человека, двое были зажаты в автомобиле Audi. Пострадавших передали в руки врачей.

По словам очевидцев, из-за ДТП было закрыто движение.