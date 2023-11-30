Серьезное ДТП на окраине Вильнюса: столкнулись две легковушки и лесовоз

Информация о ДТП поступила в 10.45 ч.

Сообщалось, что на перекрестке ул. Абею Тауту Республикос и Вейсею, в Вильнюсе, столкнулись автомобили Dacia, BMW и лесовоз.

Пострадал один человек.

На месте происшествия выяснилось, что в ДТП участвовал автомобиль Государственного лесничества Dacia.

По предварительным данным, работник лесничества сопровождал лесовоз, когда перед ним внезапно стал тормозить другой автомобиль. Лесовоз не успел затормозить и врезался в автомобиль Dacia, тот съехал с дороги, а лесовоз зацепил ехавший по встречной полосе BMW.

Во время ДТП пострадал водитель Dacia – работник лесничества. Сообщалось, что мужчина потерял сознание, но вскоре пришел в себя. Пострадавшего увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.



