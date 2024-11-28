2024.11.28 16:35

Серьезное ДТП на дороге Вильнюс–Друскининкай: BMW столкнулся с грузовиком

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

В четверг, около 15 ч. на магистральной дороге A4 произошло ДТП. Сообщается, что движение транспорта между Друскининкай и Меркине регулирует полиция.

28 ноября, в 14:56 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в деревне Рандамонис.

По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль BMW.

После столкновения BMW съехал с дороги. Представитель Департамента департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что водитель грузовика сам выбрался из кабины, а водитель BMW была зажата, ее из машины вызволяли пожарные-спасатели.

Avarija Druskinkkų plente

Женщину передали в руки врачей, которые доставили ее в больницу. Движение на дороге регулировала полиция.

По данным полиции, ДТП произошло, когда BMW )водитель 1994 г.р.) выехал на встречную полосу у столкнулся с грузовиком.

Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево, дерево упало.

Avarija Druskinkkų plente

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