Серьезное ДТП на дороге Вильнюс–Друскининкай: BMW столкнулся с грузовиком

28 ноября, в 14:56 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в деревне Рандамонис.

По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль BMW.

После столкновения BMW съехал с дороги. Представитель Департамента департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что водитель грузовика сам выбрался из кабины, а водитель BMW была зажата, ее из машины вызволяли пожарные-спасатели.

Женщину передали в руки врачей, которые доставили ее в больницу. Движение на дороге регулировала полиция.

По данным полиции, ДТП произошло, когда BMW )водитель 1994 г.р.) выехал на встречную полосу у столкнулся с грузовиком.