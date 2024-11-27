Сбежавшего из Латвии гражданина Бурунди поймали в Литве

При проверке автомобиля Volkswagen Golf 39-летний литовец предъявил личные документы, которые не вызвали сомнений в своей подлинности. Однако внимание пограничников привлек находившийся в машине пассажир.

Африканец предъявил удостоверение личности иностранца, выданное ему в Латвии. На этом документе на латышском и английском языках было указано: „Недействительно для поездок“.

Установлено, что гражданин Бурунди, достигший 18-летнего возраста, не имеет проездного документа, действующей визы или вида на жительство, дающего право въезда и пребывания в Шенгенской зоне. Лицо, ищущее убежища, не имеет права покидать Латвию.