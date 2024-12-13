2024.12.13 09:30

С улицы Гарюну в столице были угнаны четыре автомобиля

 
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ELTA
Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Четыре автомобиля были угнаны с улицы Гарюну в Вильнюсе.

В четверг утром, в 8.20 час. было замечено, что с автостоянки на указанной улице исчезли автомобили Toyota Prius Plus (2015 г. в.), Toyota Prius Plus (2018 г. в.) и Hyundai Tucson (2015 г. в.).

Общий ущерб составляет около 29 тыс. евро, сообщили в Департаменте полиции.

Через несколько часов поступило сообщение об угоне еще одного автомобиля на той же улице – в 10.00 час. было замечено, что с автостоянки был угнан автомобиль Peugeot 5008 (2021 г. в.) стоимостью 13 тыс. евро.

Начато предварительное расследование по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

На днях был угнан еще один автомобиль – с улицы Зетелос.

В четверг в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление от 43-летнего мужчины.

Он сообщил, что в воскресенье, около 6.30 час., со стоянки на улице Зетелос в Вильнюсе был угнан автомобиль Mercedes-Benz (2003 г. в.).

Ущерб составляет 3 тыс. евро.

По факту хищения начато предварительное расследование.

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