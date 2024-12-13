С улицы Гарюну в столице были угнаны четыре автомобиля

В четверг утром, в 8.20 час. было замечено, что с автостоянки на указанной улице исчезли автомобили Toyota Prius Plus (2015 г. в.), Toyota Prius Plus (2018 г. в.) и Hyundai Tucson (2015 г. в.).

Общий ущерб составляет около 29 тыс. евро, сообщили в Департаменте полиции.

Через несколько часов поступило сообщение об угоне еще одного автомобиля на той же улице – в 10.00 час. было замечено, что с автостоянки был угнан автомобиль Peugeot 5008 (2021 г. в.) стоимостью 13 тыс. евро.

Начато предварительное расследование по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

На днях был угнан еще один автомобиль – с улицы Зетелос.