С улицы Гарюну в столице были угнаны четыре автомобиля

В четверг утром, в 8.20 час. было замечено, что с автостоянки на указанной улице исчезли автомобили Toyota Prius Plus (2015 г. в.), Toyota Prius Plus (2018 г. в.) и Hyundai Tucson (2015 г. в.).
Общий ущерб составляет около 29 тыс. евро, сообщили в Департаменте полиции.
Через несколько часов поступило сообщение об угоне еще одного автомобиля на той же улице – в 10.00 час. было замечено, что с автостоянки был угнан автомобиль Peugeot 5008 (2021 г. в.) стоимостью 13 тыс. евро.
Начато предварительное расследование по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
На днях был угнан еще один автомобиль – с улицы Зетелос.
В четверг в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление от 43-летнего мужчины.
Он сообщил, что в воскресенье, около 6.30 час., со стоянки на улице Зетелос в Вильнюсе был угнан автомобиль Mercedes-Benz (2003 г. в.).
Ущерб составляет 3 тыс. евро.
По факту хищения начато предварительное расследование.