С собой покончить пытался полицейский шилальского комиссариата

Жизни полицейского опасность не угрожает. Его увезли в психиатрическую клинику.

Факт этого инцидента подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Вышеупомянутый сотрудник работает в полиции 14 лет.

Все сотрудники полиции каждых два года проходят медкомиссию (те, у кого есть проблемы со здоровьем, проходят комиссию каждый год).