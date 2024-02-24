С предприятия Vilniaus paukštynas украдено мясо на сотни тысяч евро

Полиция Вильнюсского округа сообщила, что с 23 января до 15 февраля 2024 года в Рудамине (Вильнюсский район) у компании Vilniaus paukštynas украдена продукция на сумму 291 887 евро.

По словам представителя компании Сандры Вичене, подозревается, что компания пострадала от рук мошенников, которые увезли продукцию и не заплатили за нее.

В январе в компанию Vilniaus paukštynas приехал человек, представившийся работником сети розничной торговли из зарубежной страны.

"Мы обсуждали с ним продукцию. Мнимый представитель представил необходимые документы. Когда мы получили накладные, выяснилось, что продукцию должны были увезти в одну страну, а увезли в другую", – сказала Сандра Вичене.

Подозревают, что мошенник указал перевозчику другую страну.

"Мы обратились в правоохрану нашей страны, но думаем обратиться и в международную полицию", – сказала Вичене.