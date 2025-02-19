С похолоданием по реке Нямунас начали дрейфовать "льдины" с контрабандой

Тем же утром, менее чем через полчаса, друскининкайские пограничники „поймали“ на реке Нямунас в районе деревни Гердашяй еще один „предмет“, очень похожий на первый. В нем находилось 1000 пачек сигарет NZ Gold из Беларуси, а также было обнаружено устройство GPS-слежения с SIM-картой. Контрабандные сигареты и другие найденные предметы, выловленные в Нямунасе, временно хранятся как бесхозное имущество у пограничного отряда в Друскининкай.