С похолоданием по реке Нямунас начали дрейфовать "льдины" с контрабандой

Река Нямунас, протекающая из Беларуси в Литву, образует границу между двумя странами на протяжении 17 километров. Утром в воскресенье друскининкайские пограничники заметили подозрительный предмет, переносимый течением Нямунаса в районе деревни Диржай. Об этом было сообщено пограничному наряду, который оперативно выехал на место и спустил на воду служебный катер. Только при приближении к плавучему объекту стало ясно, что это плот, спущенный на реку Нямунас контрабандистами с белорусского берега.
Прямоугольная конструкция была обернута черным материалом, а внутри находилась прозрачная полиэтиленовая пленка. К нему также было прикреплено устройство GPS-слежения с SIM-картой, а ко дну с помощью веревки и клейкой ленты был прикреплен бетонный блок, завернутый в черный материал. При осмотре прямоугольной пачки внутри было обнаружено 1000 упаковок сигарет NZ Gold с белорусскими марками. Стоимость этого количества сигарет, включая налоги, подлежащие уплате в Литве, составляет 4480 евро.
Тем же утром, менее чем через полчаса, друскининкайские пограничники „поймали“ на реке Нямунас в районе деревни Гердашяй еще один „предмет“, очень похожий на первый. В нем находилось 1000 пачек сигарет NZ Gold из Беларуси, а также было обнаружено устройство GPS-слежения с SIM-картой. Контрабандные сигареты и другие найденные предметы, выловленные в Нямунасе, временно хранятся как бесхозное имущество у пограничного отряда в Друскининкай.
В холодное время года контрабандисты прибегают к проверенному способу — пытаются замаскировать плоты с сигаретами и сделать их похожими на плавающие льдины. Их оборачивают белой полиэтиленовой пленкой или медицинской марлей, обкладывают замороженным снегом, льдом и грязью, а для регулирования плавучести подбирают различные строительные материалы — кирпичи, бетонные блоки, тротуарную плитку и т. д.